Правительство республики разъяснило порядок посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом
В правительстве Бурятии дали разъяснения о возможности посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом. Напомним, новые изменения внесены в указ главы республики №183 о дополнительных мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Гражданам с первым компонентом вакцинации было разрешено посещать торговые центры, предприятия общепита и магазины непродовольственных товаров.
- В соответствии с внесёнными изменениями особый доступ в общественные места, который был установлен на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, продлён до 31 декабря 2021 года. Вместе с тем граждане, получившие первый компонент вакцинации от COVID-19, на основании справки от врача теперь могут посещать торговые центры, торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы, а также предприятия общественного питания и другие предприятия розничной торговли непродовольственными товарами. В остальном особый порядок доступа в общественные места, предусмотренный указом главы Республики Бурятия, сохраняется, - пояснила председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства РБ Валерия Халтакшинова.
Как сообщалось ранее, всего в республику поступило на данный момент 475332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привито 419479 человек. Завершили вакцинацию 308675 человек.
- Принятые решения призваны стабилизировать эпидситуацию в республике и сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии полупривитых будут пускать в кафе и ТЦ по справкам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Правительство республики разъяснило порядок посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом
Православные республики отмечают Дмитриевскую родительскую субботу
Предлагаем вспомнить о молодёжных группировках Улан-Удэ 70-х годов прошлого столетия с помощью воспоминаний и подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Однако ранее введённые ограничения останутся
За сутки заболело ещё 206 человек
Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 65 кг
Одной из площадок просветительской акции станет Байкальский заповедник
В финале встретятся команды Бурятского и Восточно-Сибирского технологического университетов
На этот раз они появились в домах Заиграевского района
Они предназначены для выплат жителям Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов
Сделать это можно с документом, подтверждающим вакцинацию первым компонентом
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Концерт пройдёт впервые за 6 лет
Решение призвано стабилизировать эпидситуацию в республике
Своё имя малыш получил из-за даты рождения