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В Бурятии полупривитых будут пускать в кафе и ТЦ по справкам

В Бурятии полупривитых будут пускать в кафе и ТЦ по справкам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Правительство республики разъяснило порядок посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом

В правительстве Бурятии дали разъяснения о возможности посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом. Напомним, новые изменения внесены в указ главы республики №183 о дополнительных мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Гражданам с первым компонентом вакцинации было разрешено посещать торговые центры, предприятия общепита и магазины непродовольственных товаров.

- В соответствии с внесёнными изменениями особый доступ в общественные места, который был установлен на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, продлён до 31 декабря 2021 года. Вместе с тем граждане, получившие первый компонент вакцинации от COVID-19, на основании справки от врача теперь могут посещать торговые центры, торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы, а также предприятия общественного питания и другие предприятия розничной торговли непродовольственными товарами. В остальном особый порядок доступа в общественные места, предусмотренный указом главы Республики Бурятия, сохраняется, - пояснила председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства РБ Валерия Халтакшинова.

Как сообщалось ранее, всего в республику поступило на данный момент 475332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привито 419479 человек. Завершили вакцинацию 308675 человек.

- Принятые решения призваны стабилизировать эпидситуацию в республике и сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия коронавирус профилактика

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