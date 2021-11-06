В храмах Бурятии прошли заупокойные богослужения

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Православные республики отмечают Дмитриевскую родительскую субботу



6 ноября в храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии прошли заупокойные богослужения. В Свято-Одигитриевском соборе их возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Накануне он совершил заупокойное вечернее богослужение и Утреню с чтением 17-ой кафизмы в кафедральном соборе, а в самый день поминовения усопших – Божественную литургию и панихиду.



В своем слове по завершении богослужения митрополит напомнил об истории возникновения этого поминального дня и о пользе церковных молитв для усопших.



Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии, в Русской православной церкви обычай поминать усопших в субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя великого князя Дмитрия Донского, возник после битвы на Куликовом поле в 1380 году. Преподобный Сергий Радонежский после битвы совершил поминовение воинов, павших в битве с ордой Мамая. С XV века этот день стал общим днем поминовения всех усопших.

