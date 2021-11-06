 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

Число заболевших коронавирусом в Бурятии медленно растёт

Число заболевших коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки заболело ещё 206 человек

По данным Роспотребнадзора, на утро 6 ноября в Бурятии зарегистрировано 64302 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30263) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост больных продолжает медленно увеличиваться. Вчера сообщалось о 203 заболевших, днём ранее +195, до этого +190. На сегодня выявлено ещё 206 больных.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 171 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. По состоянию на 6 ноября число контактных лиц достигло 11462 человек.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1421 коек: занято – 1154, свободно – 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,2 %.

В стационарах республики получает лечение 1154 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 922. В отделениях реанимации находится 119 пациентов, из них старше 65 лет – 68 человек. На ИВЛ – 69 пациентов, из них старше 65 лет – 47 человек, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 62 человека.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3687 человека.

По данным министерства здравоохранения Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 56477 человек. Из них 186 человек за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией 2021 человек. Пятеро из них скончались в течении прошедших суток. Один умерший был в возрасте до 65 лет, остальные четверо – старше 65 лет.

Всего в республику поступило 475332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 419479 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402940 единиц. Завершили вакцинацию 308675 человек.
коронавирус профилактика Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борица из Бурятии стала призёром первенства мира
Борица из Бурятии стала призёром первенства мира
Общество, 06.11.2021
Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 65 кг
В Бурятии проведут Геодиктант с видом на Байкал
В Бурятии проведут Геодиктант с видом на Байкал
Общество, 06.11.2021
Одной из площадок просветительской акции станет Байкальский заповедник
В Бурятии завершается чемпионат по футболу
В Бурятии завершается чемпионат по футболу
Общество, 06.11.2021
В финале встретятся команды Бурятского и Восточно-Сибирского технологического университетов
Семьям Бурятии продолжают устанавливать пожарные извещатели
Семьям Бурятии продолжают устанавливать пожарные извещатели
Общество, 06.11.2021
На этот раз они появились в домах Заиграевского района
В Бурятии пострадавшие от паводков получат ещё 10 млн рублей
В Бурятии пострадавшие от паводков получат ещё 10 млн рублей
Общество, 06.11.2021
Они предназначены для выплат жителям Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов
В Бурятии кафе и ТЦ можно посещать после первой прививки
В Бурятии кафе и ТЦ можно посещать после первой прививки
Общество, 06.11.2021
Сделать это можно с документом, подтверждающим вакцинацию первым компонентом
В Бурятии местами выпадет снег
В Бурятии местами выпадет снег
Общество, 06.11.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В Улан-Удэ выступит известный пианист
В Улан-Удэ выступит известный пианист
Общество, 05.11.2021
Концерт пройдёт впервые за 6 лет
В Бурятии доступ по QR-кодам продлится до Нового года
В Бурятии доступ по QR-кодам продлится до Нового года
Общество, 05.11.2021
Решение призвано стабилизировать эпидситуацию в республике
Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром
Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром
Общество, 05.11.2021
Своё имя малыш получил из-за даты рождения
В горах Бурятии разведчики уничтожили склады «противника»
В горах Бурятии разведчики уничтожили склады «противника»
Общество, 05.11.2021
К боевой подготовке также были привлечены мотострелки танкового соединения ВВО
Голове Ленина исполнилось полвека
Голове Ленина исполнилось полвека
Общество, 05.11.2021
Памятник официально открыли ровно 50 лет назад – 5 ноября 1971 года
В Улан-Удэ проходит турнир памяти легендарного борца Олега Алексеева
В Улан-Удэ проходит турнир памяти легендарного борца Олега Алексеева
Общество, 05.11.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго турнира памяти первого среди бурятских борцов чемпиона Европы
Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим
Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим
Общество, 05.11.2021
Стало известно о формате работы учебных заведений с 8 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^