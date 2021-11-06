Число заболевших коронавирусом в Бурятии медленно растёт

За сутки заболело ещё 206 человек



По данным Роспотребнадзора, на утро 6 ноября в Бурятии зарегистрировано 64302 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30263) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост больных продолжает медленно увеличиваться. Вчера сообщалось о 203 заболевших, днём ранее +195, до этого +190. На сегодня выявлено ещё 206 больных.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 171 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. По состоянию на 6 ноября число контактных лиц достигло 11462 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1421 коек: занято – 1154, свободно – 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,2 %.



В стационарах республики получает лечение 1154 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 922. В отделениях реанимации находится 119 пациентов, из них старше 65 лет – 68 человек. На ИВЛ – 69 пациентов, из них старше 65 лет – 47 человек, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 62 человека.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3687 человека.



По данным министерства здравоохранения Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 56477 человек. Из них 186 человек за прошедшие сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией 2021 человек. Пятеро из них скончались в течении прошедших суток. Один умерший был в возрасте до 65 лет, остальные четверо – старше 65 лет.



Всего в республику поступило 475332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 419479 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402940 единиц. Завершили вакцинацию 308675 человек.

