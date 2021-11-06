Борица из Бурятии стала призёром первенства мира

Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 65 кг
В Сербии на первенстве мира по спортивной борьбе U-23 завершились соревнования по женской борьбе. Спортсменка из Бурятии Динара Кудаева в составе сборной страны завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 65 кг.
Как сообщает пресс-служба министерство спорта и молодёжной политики РБ, Динара выступает двойным зачетом за Красноярский край и Бурятию. Совсем недавно спортсменка стала победительницей I игр стран СНГ в Казани.
- В любом положении, спасибо Всевышнему за эту медаль, – поделилась спортсменка о победе на личной странице в Instagram.
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