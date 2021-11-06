В Бурятии завершается чемпионат по футболу

В финале встретятся команды Бурятского и Восточно-Сибирского технологического университетов



Сегодня, 6 ноября в Бурятии пройдут заключительные матчи чемпионата республики по футболу среди мужских команд. Из-за ограничительных мер соревнования в этом году прошли в ограниченном формате.



В 12:00 на поле выйдут «Основной Ресурс- Дорожник» и «Спарта-Лимонад». Они разыграют третье место.



В 14:00 состоится финал чемпионата – студенческое дерби: команды БГУ и ВСГУТУ выяснят, кто станет лучшей командой сезона.



Обе встречи пройдут при пустых трибунах. Матчи будут транслироваться на YouTube-канале федерации футбола РБ, сообщает её пресс-служба.



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