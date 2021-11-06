На этот раз они появились в домах Заиграевского района
В квартиры многодетных семей Заиграевского района Бурятии, а также семей, находящихся в трудном социальном положении, безвозмездно установили пожарные извещатели. Акцию организовали сотрудники МЧС России совместно с представителями министерства социальной защиты.
В ходе мероприятия в 15 домах были установлены автономные пожарные извещатели. Работники служб осмотрели помещения, провели профилактические беседы как со взрослыми, так с детьми, в частности, о соблюдении требований пожарной безопасности, рассказали семьям правила эксплуатации пожарных извещателей.
- Пожарный извещатель является наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей на пожарах. Это устройство реагирует на дым ещё на стадии возгорания, что является наиболее актуальным в частном секторе и потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного такого устройства в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека, а для семей с маленькими детьми специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребёнка, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Семьям Бурятии продолжают устанавливать пожарные извещатели
Общество, Фото:
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