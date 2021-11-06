В Бурятии пострадавшие от паводков получат ещё 10 млн рублей

Они предназначены для выплат жителям Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов



В Бурятии продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от паводков, и проведение аварийно-восстановительных работ. В пятницу, 5 ноября, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о дополнительном направлении более 10 млн рублей на выплаты жителям Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов.



Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим жителям города Улан-Удэ выделено 3 миллиона 890 тысяч рублей. Финансовая помощь будет оказана 304 жителям из расчёта по 10 тысяч рублей на человека. Ещё 17 жителям будет выплачено по 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой имущества первой необходимости.



На выплаты 349 жителям Иволгинского района, пострадавшим в период паводков, правительство Бурятии направило 3 миллиона 490 тысяч рублей из расчёта 10 тысяч рублей на человека.



Также будет оказана помощь жителям Кяхтинского района. 84 гражданина получат по 10 тысяч рублей, 4 жителя района получат по 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, а 7 граждан получат по 100 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости. В общей сложности, на выплаты жителям Кяхтинского района дополнительно будет направлено 1 миллион 740 тысяч рублей.



Кроме того, на заседании комиссии рассмотрен вопрос о выделении администрации Кяхтинского района финансовых средств для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению дорожно-уличной сети, пострадавшей от паводка, на территориях населённых пунктов Наушки и Хоронхой.



Мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Бурятии продолжаются, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

