Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской зоогалереи

Своё имя малыш получил из-за даты рождения



В Иркутской зоогалерее новорожденного сына зелёных мартышек Алисы и Люсьена назвали Оскаром.



- Назвали Осей его в первый же день, как только стал понятен пол ребёнка, потому что у 30 октября есть свой покровитель – Осий-грязник. Но в такой формулировке имя не особо прижилось, и теперь малыша гордо зовут Оскар, сокращённо Ося. Он наша радость и наше большое достижение, - сообщает пресс-служба зоогалереи.



Напомним, что маленький самец родился на прошлой неделе. До его рождения его родители около 5 лет взрослели и привыкали друг к другу. На период родов их расселили, и сейчас молодые родители живут отдельно.



- Мы знали что ожидается потомство и поэтому зорко следили за взаимоотношениями в паре. Примерно за месяц до срока Алиса начала избегать контактов с мужем, стала уходить от него в дальний угол, иногда даже прятаться. Поэтому пару временно разделили. Это абсолютно нормальная практика, тем более что у беременной самочки ещё и рацион питания становится совершенно другим, - объяснили сотрудники зоогалереи.



Как только малыш подрастёт, семья вновь воссоединится.

