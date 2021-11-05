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Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром

Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутской зоогалереи
Своё имя малыш получил из-за даты рождения

В Иркутской зоогалерее новорожденного сына зелёных мартышек Алисы и Люсьена назвали Оскаром.

- Назвали Осей его в первый же день, как только стал понятен пол ребёнка, потому что у 30 октября есть свой покровитель – Осий-грязник. Но в такой формулировке имя не особо прижилось, и теперь малыша гордо зовут Оскар, сокращённо Ося. Он наша радость и наше большое достижение, - сообщает пресс-служба зоогалереи.

Напомним, что маленький самец родился на прошлой неделе. До его рождения его родители около 5 лет взрослели и привыкали друг к другу. На период родов их расселили, и сейчас молодые родители живут отдельно.

- Мы знали что ожидается потомство и поэтому зорко следили за взаимоотношениями в паре. Примерно за месяц до срока Алиса начала избегать контактов с мужем, стала уходить от него в дальний угол, иногда даже прятаться. Поэтому пару временно разделили. Это абсолютно нормальная практика, тем более что у беременной самочки ещё и рацион питания становится совершенно другим, - объяснили сотрудники зоогалереи.

Как только малыш подрастёт, семья вновь воссоединится.
Иркутск зоопарк обезьяны

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