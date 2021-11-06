В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике преимущественно без осадков, по северному Прибайкалью и крайнему северу местами снег. Ветер западный - 5-10, местами до 15 м/с.
Температура днём -3, -8, местами -10, -16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -5,-7.
В Бурятии местами выпадет снег
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