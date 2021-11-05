К боевой подготовке также были привлечены мотострелки танкового соединения ВВО
Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, уничтожили склады с боеприпасами условного противника в горной местности.
В ходе выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов с вертикальными подъёмами и спусками. Также военнослужащие использовали приборы ночного видения для передвижения группы в ночное время. По прибытию в заданный район разведчики с помощью дронов определили точное расположение замаскированных складов условного противника.
Действуя двумя группами, группа минирования скрытно подобрались к объектам и заложили по всему периметру складов подрывные имитационные заряды ИМ-100. После подрыва разведчики с укреплённых захваченных позиций открыли шквальный огонь по отрядам условного противника из новейших автоматов АК-12. Военнослужащим удалось вытянуть неприятеля на подготовленные снайперские засады, которые организовали прикрытие отходящей разведгруппы.
Кроме того, разведгруппы провели удержание выгодных высот, вступив в учебный бой с диверсионными разведывательными группами условного противника на подходах к складам, которые позволяли контролировать горные маршруты.
В ходе выполнения задач были использованы современные приборы для проведения разведки в труднодоступных районах и специальное альпинистское снаряжение для преодоления скальных участков местности.
Также к мероприятию боевой подготовки были привлечены военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения ВВО, которые выступили в роли условного противника и в 3 раза превышали численность разведгруппы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В горах Бурятии разведчики уничтожили склады «противника»
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