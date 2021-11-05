 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

В горах Бурятии разведчики уничтожили склады «противника»

Общество, 
К боевой подготовке также были привлечены мотострелки танкового соединения ВВО

Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, уничтожили склады с боеприпасами условного противника в горной местности.

В ходе выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов с вертикальными подъёмами и спусками. Также военнослужащие использовали приборы ночного видения для передвижения группы в ночное время. По прибытию в заданный район разведчики с помощью дронов определили точное расположение замаскированных складов условного противника.

Действуя двумя группами, группа минирования скрытно подобрались к объектам и заложили по всему периметру складов подрывные имитационные заряды ИМ-100. После подрыва разведчики с укреплённых захваченных позиций открыли шквальный огонь по отрядам условного противника из новейших автоматов АК-12. Военнослужащим удалось вытянуть неприятеля на подготовленные снайперские засады, которые организовали прикрытие отходящей разведгруппы.

Кроме того, разведгруппы провели удержание выгодных высот, вступив в учебный бой с диверсионными разведывательными группами условного противника на подходах к складам, которые позволяли контролировать горные маршруты.

В ходе выполнения задач были использованы современные приборы для проведения разведки в труднодоступных районах и специальное альпинистское снаряжение для преодоления скальных участков местности.

Также к мероприятию боевой подготовки были привлечены военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения ВВО, которые выступили в роли условного противника и в 3 раза превышали численность разведгруппы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО Бурятия военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром
Обезьянку из Иркутской зоогалереи назвали Оскаром
Общество, 05.11.2021
Своё имя малыш получил из-за даты рождения
В горах Бурятии разведчики уничтожили склады «противника»
В горах Бурятии разведчики уничтожили склады «противника»
Общество, 05.11.2021
К боевой подготовке также были привлечены мотострелки танкового соединения ВВО
Голове Ленина исполнилось полвека
Голове Ленина исполнилось полвека
Общество, 05.11.2021
Памятник официально открыли ровно 50 лет назад – 5 ноября 1971 года
В Улан-Удэ проходит турнир памяти легендарного борца Олега Алексеева
В Улан-Удэ проходит турнир памяти легендарного борца Олега Алексеева
Общество, 05.11.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго турнира памяти первого среди бурятских борцов чемпиона Европы
Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим
Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим
Общество, 05.11.2021
Стало известно о формате работы учебных заведений с 8 ноября
Забайкалью выделят 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий
Забайкалью выделят 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий
Общество, 05.11.2021
Средства получат Приаргунск, а также Агинский и Чернышевский районы
В Иркутске зацвела фуркрея вонючая
В Иркутске зацвела фуркрея вонючая
Общество, 05.11.2021
Тропическое растение растёт в ботаническом саду ИГУ
В Бурятии продолжает расти число заболевших COVID-19
В Бурятии продолжает расти число заболевших COVID-19
Общество, 05.11.2021
Общее число случаев заражения превысило 64 тысячи
Монголия отмечает День гордости
Монголия отмечает День гордости
Общество, 05.11.2021
Страна празднует день рождения Чингисхана
В Забайкалье хотят ввести дистанционное обучение
В Забайкалье хотят ввести дистанционное обучение
Общество, 05.11.2021
На оперативном штабе по предотвращению COVID-19 обсудили продление ряда мер после праздников
Сардана Авксентьева посетила дацан в Бурятии
Сардана Авксентьева посетила дацан в Бурятии
Общество, 05.11.2021
Депутат поговорила с Хамбо-ламой о положении буддизма
В Иркутской области провели фестиваль «Язык – душа народа»
В Иркутской области провели фестиваль «Язык – душа народа»
Общество, 05.11.2021
Мероприятие прошло в дистанционном формате
На предприятиях Бурятии идёт перепись населения
На предприятиях Бурятии идёт перепись населения
Общество, 05.11.2021
Работников переписывают мобильные бригады
В Бурятии сегодня ожидается снег
В Бурятии сегодня ожидается снег
Общество, 05.11.2021
Местами похолодает до -17

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^