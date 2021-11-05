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Голове Ленина исполнилось полвека

Голове Ленина исполнилось полвека
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Памятник официально открыли ровно 50 лет назад – 5 ноября 1971 года

5 ноября исполняется 50 лет со дня открытия памятника Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. Памятник-портрет спроектировали скульпторы отец и сын Георгий и Юрий Нерода и архитектор Алексей Душкин.

Установка памятника была приурочена к празднованию столетнего юбилея вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который праздновали в 1970 году. Однако из-за непредвиденных трудностей строительство было отложено, и церемония торжественного открытия нового памятника состоялась лишь 5 ноября 1971 года.

Подробнее об истории памятника можно прочитать здесь. О других памятниках Ленина в Улан-Удэ можно узнать в фотоподборке Сергея Тарасенко.
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