Забайкалью выделят 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий

Средства получат Приаргунск, а также Агинский и Чернышевский районы



Министерство сельского хозяйства России утвердило распределение регионам средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Забайкальский край получит более 1,5 миллиарда на комплексное развитие сельских территорий.



- В общей сложности в ближайшие три года на реализацию ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» Забайкалью направят 1,578 миллиарда рублей. Эти средства получат Приаргунский округ, а также Чернышевский и Агинский районы для строительства и капитального ремонта ряда проектов, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.



Он отметил, что всего субсидии распределят 68 субъектам страны. Получателями господдержки от Дальневосточного федерального округа станут шесть регионов. По уровню финансирования Забайкальский края уступает только республике Саха (Якутия).



На выделенные средства в Приаргунске построят крытую ледовую арену, возведут очистные сооружения и капитально отремонтируют здание детско-юношеской спортивной школы.



В посёлке Аксеново-Зиловском Чернышевского района запланировано строительство спортплощадки, сельского дома культуры, электрических сетей уличного освещения. Кроме того, местные власти намерены капитально отремонтировать здание средней школы и приобрести автобус для перевозки участников культурно-досуговой деятельности.



Проект комплексного развития села Урда-Ага Агинского района предусматривает капремонт детского сада, пришкольного интерната, спорткомплекса, культурно-досугового центра и четырёх водокачек. Помимо этого, здесь построят многофункциональную спортивную площадку, а также приобретут сценическое оборудование и блочно-модульную котельную.



Все эти заявки от Забайкальского края ранее прошли отбор в министерстве сельского хозяйства России. Реализация проектов состоится на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников.



Напомним, что в перечень получателей господдержки на 2021-2022 годы вошли посёлки Карымское и Чернышевск. В этих насёленных пунктах работы по строительству и капитальному ремонту социальных объектов ведутся с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

