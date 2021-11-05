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Монголия отмечает День гордости

Монголия отмечает День гордости
Общество,  Фото:pixabay.com
Страна празднует день рождения Чингисхана

5 ноября Монголия отмечает 859-летие со дня рождения Чингисхана. День рождения ежегодно празднуется в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю. В 2021 году этот день пришелся на 5 ноября и был официально объявлен нерабочим днём согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах».

В рамках праздника один раз в год президент Монголии присуждает высший государственный орден «Чингисхан» за особые заслуги перед Родиной и народом. Традиционно каждый год администрация по делам президента объявляет имя нового получателя. Однако в этом году церемония вручения ордена не состоится из-за участия главы государства во всемирном саммите по климату в Великобритании.

Сегодня пройдут церемонии почитания государственного флага и оказание почестей статуе Чингисхана на главной площади Улан-Батора. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия Праздники Чингисхан день рождения

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