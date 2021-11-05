В Забайкалье хотят ввести дистанционное обучение

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

На оперативном штабе по предотвращению COVID-19 обсудили продление ряда мер после праздников



На заседании оперативного штаба Забайкальского края по предотвращению COVID-19, которое состоялось 4 ноября, участники пришли к единому мнению о необходимости вводить дистанционное обучение для школьников и студентов вузов и ссузов. Эта мера будет введена на территории всего региона с 8 по 14 ноября.



По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, возобновят работу детские дошкольные образовательные организации.



- Главный санитарный врач региона Светлана Лапа предложила продлить меры ограничительного характера на территории отдельных населённых пунктов: Читы, Агинского Бурятского округа и Краснокаменска. Меры, которые продлят на территории этих муниципалитетов, будут положены в основу нормативно-правового акта не позднее 6 ноября, - рассказала Инна Щеглова.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, для лечения амбулаторных больных министерство здравоохранения России выделило 47 миллионов рублей, что обеспечит лекарствами чуть более восьми тысяч пациентов, которые лечатся на дому. Запас лекарственных препаратов пополнят, и забайкальцы будут получать их, как и ранее.



На заседании штаба обсудили также проведение контрольных мероприятий и расширение списка организаций, где проверяются QR-коды. В частности, это касается организаций по оказанию всех видов бытовых услуг и торговых точек на все виды товаров. По мнению некоторых глав, необходимо введение QR-кодов во всех организациях, действующих на территории Забайкалья.



Вице-премьер регионального правительства отметила, что сейчас этот вопрос обсуждается и, скорее всего, перечень организаций, где необходим QR-код, будет расширен.



- Для конкретного результата в виде цифр – снижение заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции необходимо две недели. Сейчас мы никакого снижения заболеваемости не видим. Пока ситуация нам не позволяет во всех районах Забайкальского края выйти на прежний режим работы, - подчеркнула Инна Щеглова.

