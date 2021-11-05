На предприятиях Бурятии идёт перепись населения

Работников переписывают мобильные бригады



Для сотрудников крупных предприятий Бурятии появилась возможность принять участие в переписи населения без отрыва от производства. На предприятиях работают мобильные бригады всероссийской переписи населения.



Так, в переписи населения приняли участие энергетики ТГК-14. По словам главного инженера ТЭЦ-1 Александра Бороева, некоторые сотрудники прошли перепись населения на портале Госуслуги, но есть и те, которые в силу режима работы ещё не успели переписаться.



- Очень хорошо, что мобильная бригада переписи населения работает на нашем предприятии. Тем самым предоставлена нашим сотрудникам возможность пройти перепись без отрыва от производства, - отметил Александр Мороев.



Как сообщает отдел организации и проведения переписей и наблюдений в РБ Бурятстата, всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года, принять участие в переписи можно одним из трёх способов:

- заполнить переписной лист на портале «Госуслуги» (услуга доступна до 14 ноября);

- ответить на вопросы переписчика у себя дома;

-ответить на вопросы переписной анкеты, посетив переписной участок или МФЦ.

