Разведчики из Бурятии совершат несколько сотен прыжков с парашютом

Тренировки пройдут в Хабаровске



Более ста военнослужащих разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, убыли в Хабаровск для подготовки к прыжкам с парашютом.



- С разведчиками пройдут тренировки по укладке парашютных систем, отделению от летательных аппаратов, управлению парашютом в полете и правильному приземлению. После подготовки военнослужащие совершат прыжки с парашютом Д-10, - сообщает пресс-служба ВВО.



Всего в этом году разведывательные подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа из Бурятии совершат несколько сотен прыжков с вертолетов Ми-8амтш с высоты от 800 до 1500 метров.

