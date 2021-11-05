Тренировки пройдут в Хабаровске
Более ста военнослужащих разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, убыли в Хабаровск для подготовки к прыжкам с парашютом.
- С разведчиками пройдут тренировки по укладке парашютных систем, отделению от летательных аппаратов, управлению парашютом в полете и правильному приземлению. После подготовки военнослужащие совершат прыжки с парашютом Д-10, - сообщает пресс-служба ВВО.
Всего в этом году разведывательные подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа из Бурятии совершат несколько сотен прыжков с вертолетов Ми-8амтш с высоты от 800 до 1500 метров.
Разведчики из Бурятии совершат несколько сотен прыжков с парашютом
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