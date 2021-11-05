Местами похолодает до -17
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике небольшой снег, по побережью Байкала местами до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 13-16 м/с.
Температура днём -6,-11, местами -12,-17.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -8,-10.
В Бурятии сегодня ожидается снег
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