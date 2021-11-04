Владельцев животных просят исключить бесконтрольный выпас скота
В Иркутской области с начала года зарегистрировано более 70 фактов краж домашних питомцев, ущерб превысил 2 млн. рублей.
Накануне в органы внутренних дел поступило два сообщения от жителей Тайшетского и Эхирит-Булагатского районов, которые сообщили о том, что со свободного выпаса не вернулись 18 голов крупного рогатого скота. Общая сумма ущерба составила сумма 600 тысяч рублей. Сейчас по данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка.
Стражи порядка убедительно просят владельцев крупнорогатого скота исключить бесконтрольный выпас и перемещение домашних животных вблизи оживлённых участков и автомобильных дорог для предотвращения различного материального ущерба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области с начала года украли скот на 2 млн рублей
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