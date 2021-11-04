В Кяхтинском краеведческом музее открывается выставка об эвенках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Выставка «Земля предков» будет работать до середины декабря



В Кяхтинском краеведческом музее имени академика Обручева с 11 ноября будет экспонироваться выставка «Земля предков» из фондов Этнографического музея народов Забайкалья, которая познакомит с традиционной культурой эвенков.



- Эвенки – коренные жители Бурятии. Ещё в древности они освоили огромные пространства тайги и тундры. Материальная и духовная культура эвенков была приспособлена к кочевой жизни. Они занимались охотничьим промыслом, оленеводством, собирательством, а также рыболовством.



Выставка «Земля предков» акцентирует внимание на тех видах материальной культуры, особенности которых являются характерным средством самоидентификации эвенков - на примерах традиционного костюма, промыслов, домашних ремёсел. Посетители смогут увидеть не только мужской и женский костюмные комплексы, но и полный костюм шамана. Всего на выставке будут показаны более 60 экспонатов из коллекции Этнографического музея народов Забайкалья, которые дают представление о традиционной культуре эвенков – религиозные предметы, одежда, бытовые предметы.



Выставка будет работать до 20 декабря.





Возрастное ограничение 6+

