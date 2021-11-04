Забайкалью выделят более 170 млн на проектирование защитных дамб

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Деньги будут выделены в следующем году



Забайкальскому краю из федерального бюджета будут выделены средства на проектирование и строительство гидротехнических сооружений. Об этом в ходе рабочего совещания в правительстве региона 3 ноября доложил министр природных ресурсов Сергей Немков.



- В проекте федерального бюджета Забайкальскому краю на проектирование и строительство защитных дамб в городе Чите, на реке Ингода, в Шилке, на реке Кия, в посёлке Чернышевск, на реке Алеур, а также в селе Малета предусмотрено в 2022 году 170,2 миллиона рублей, в 2023 году 352,8 миллиона, и 1,3 миллиарда рублей – в 2024 году, - уточнил руководитель минприроды.



Также на эти цели запланировано софинансирование из краевого бюджета. Общая стоимость объектов на 2022-2025 годы составит 4,5 миллиарда рублей.



Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым отметил, что объекты в этих населённых пунктах самые приоритетные из-за их природных особенностей. Периодически эти территории затапливаются, и их необходимо защищать, уточнил он.



Александр Осипов добавил, что всего в Забайкальском крае необходимо построить и отремонтировать 46 гидротехнических сооружений, чтобы защитить почти 400 тысяч человек.



В этом году в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 15 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

