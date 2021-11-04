Сурки в Иркутской зоогалерее никак не могут впасть в спячку

Зверьки проспали месяц и проснулись
Спячка у сурков в этом году получается очень странная, говорят сотрудники Иркутской зоогалереи. По их словам, на зимовку они собрались уходить ещё в сентябре, проспали месяц и их организм сказал, что уже весна.
- Теперь сидят и думают, а стоит ли снова засыпать, или биологические часы уже действительно натикали февраль... Сейчас немного отъедятся, и мы попробуем снова понизить температуру в вольере, посмотрим, как отреагируют. Решат спать, значит пусть спят как обычно, до самого Дня сурка, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
Если же этого не случится, то посетители всю зиму смогут наблюдать за ними и размышлять о капризах природы.
Зверьки проспали месяц и проснулись
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