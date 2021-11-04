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Глава Бурятии пригласил корейских школьников на Байкал

Глава Бурятии пригласил корейских школьников на Байкал
Общество, 
Приглашение прозвучало на российско-корейском форуме

Глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил корейских школьников на озеро Байкал. Приглашение прозвучало на III форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который проходит в городе Ульсан.

Короткие видео встречи со школьниками опубликовали на странице правительства Бурятии в Instagram. Детям на карте показали Байкал, Алексей Цыденов рассказал о размерах озера, чему очень удивились ученики. Также их поразило, что вода в озере пресная.



Как сообщал «Байкал-Daily», III форум российско-корейского межрегионального сотрудничества проходит в Республике Корея в городе Ульсан 3-4 ноября. Российскую делегацию на форуме, в состав которой входит делегация из Бурятии, возглавляет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Также участие в форуме принимают представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.


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