Зимой пернатым будет где согреться и поесть
Сотрудники оперативной группы «Баргузин» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» вместе с волонтёрами установили синичники на территории кордона «Монахово».
Научный отдел, совместно с оперативниками занимаются этой работой каждую осень, в прошлом году в это время в бухтах Чивыркуйского залива были установлены гоголятники.
В холодное время года домом для птиц станут скворечники и синичники. Пернатым будет где переночевать и согреться в морозы. Новые домики сразу же облюбовали поползни, эти любопытные птицы изначально следили за строительством.
- Ждём синиц на новоселье, - отметили сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
На кордоне «Монахово» в Бурятии установили синичники
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При отправке в поход обязательно нужно сообщить об этом спасателям
Будут проведены областные чемпионат и первенство
Горожанам пожелали успехов, здоровья и всего доброго
На дорогах республики гололедица
Заявку на участие предприниматели могут отправить до 7 ноября
В спортивном объекте предусмотрен зал для борьбы
Мероприятие было приурочено к юбилею регионального отделения Русского географического общества
Дар Сретенской обители преподнёс митрополит Иосиф
Ветеринарные врачи провели экстренную операцию
Финальная игра состоялась в Саянске
Работы отправят экзаменационной комиссии в штат Карнатака
Они помогут населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией
Изменения коснутся совершеннолетних сирот, имеющих детей
Военнослужащие уже провели пристрелку и обслуживание оружия
Соревнования среди военнослужащих проходят в столице Франции