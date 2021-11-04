На кордоне «Монахово» в Бурятии установили синичники

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Зимой пернатым будет где согреться и поесть



Сотрудники оперативной группы «Баргузин» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» вместе с волонтёрами установили синичники на территории кордона «Монахово».



Научный отдел, совместно с оперативниками занимаются этой работой каждую осень, в прошлом году в это время в бухтах Чивыркуйского залива были установлены гоголятники.



В холодное время года домом для птиц станут скворечники и синичники. Пернатым будет где переночевать и согреться в морозы. Новые домики сразу же облюбовали поползни, эти любопытные птицы изначально следили за строительством.



- Ждём синиц на новоселье, - отметили сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

