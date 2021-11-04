Две зарегистрированные тургруппы путешествуют по Бурятии

При отправке в поход обязательно нужно сообщить об этом спасателям



На сегодня в Бурятии на туристических маршрутах зарегистрированы две группы в составе 11 человек в Курумканском и Муйском районах.



По закону, перед выходом на маршрут группе необходимо пройти регистрацию. Проинформировать подразделения МЧС России о маршруте передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте ГУ МЧС России по Бурятии. Уведомить ведомство также можно помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону: 8(3012)373-827.



При подаче онлайн-заявки на регистрацию указывается состав группы, контактные телефоны, подробная информация о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.



Регистрация туристов очень важна, прежде всего, для обеспечения их безопасности. Располагая информацией о группе и маршруте, спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду, отметили в пресс-службе.

