При отправке в поход обязательно нужно сообщить об этом спасателям
На сегодня в Бурятии на туристических маршрутах зарегистрированы две группы в составе 11 человек в Курумканском и Муйском районах.
По закону, перед выходом на маршрут группе необходимо пройти регистрацию. Проинформировать подразделения МЧС России о маршруте передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте ГУ МЧС России по Бурятии. Уведомить ведомство также можно помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону: 8(3012)373-827.
При подаче онлайн-заявки на регистрацию указывается состав группы, контактные телефоны, подробная информация о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.
Регистрация туристов очень важна, прежде всего, для обеспечения их безопасности. Располагая информацией о группе и маршруте, спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду, отметили в пресс-службе.
Две зарегистрированные тургруппы путешествуют по Бурятии
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