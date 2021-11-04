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Две зарегистрированные тургруппы путешествуют по Бурятии

Две зарегистрированные тургруппы путешествуют по Бурятии
Общество,  Фото:pexels.com
При отправке в поход обязательно нужно сообщить об этом спасателям

На сегодня в Бурятии на туристических маршрутах зарегистрированы две группы в составе 11 человек в Курумканском и Муйском районах.

По закону, перед выходом на маршрут группе необходимо пройти регистрацию. Проинформировать подразделения МЧС России о маршруте передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте ГУ МЧС России по Бурятии. Уведомить ведомство также можно помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону: 8(3012)373-827.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию указывается состав группы, контактные телефоны, подробная информация о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.

Регистрация туристов очень важна, прежде всего, для обеспечения их безопасности. Располагая информацией о группе и маршруте, спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду, отметили в пресс-службе. 
МЧС туристы

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