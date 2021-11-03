В Улан-Удэ состоится выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского

Общество, Фото: Александра Данилова

Выставка откроется в Русском драмтеатре



10 ноября в 16.00 в Русском драмтеатре перед показом спектакля «Преступление и наказание» (12+) состоится открытие выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, которое отметят 11 ноября. Экспозиция посвящена спектаклям в истории Русского драмтеатра, поставленным по произведениям великого классика.



На выставке можно будет увидеть фотографии спектаклей по произведениям Фёдора Достоевского. Их в истории театра было не так много. В 1992 году прошла премьера постановки «Село Степанчиково и его обитатели». В 2002 году главный режиссёр Андрей Штейнер поставил «Дядюшкин сон» (он же автор инсценировки), который стал участником межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит». Тогда «Петербургский театральный журнал» написал о постановке: «Это серьезный глубокий спектакль, с сильным актерским ансамблем, внятным и неоднозначным режиссерским решением, авторской музыкой и сценографией. Театр в этой работе продемонстрировал свои лучшие возможности – умного тонкого режиссера и талантливых актеров, умеющих существовать остро и при этом психологически точно и разнообразно».



В 2016 году к 150-летию романа «Преступление и наказание» состоялась премьера одноименного спектакля-бродилки режиссёра Сергея Левицкого. Постановка, которая приглашает зрителей прогуляться по страницам знаменитого произведения, до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей. Она дарит возможность увидеть героев, знакомых ещё со школы, быть где-то сторонним наблюдателем за ними, а где-то и участником событий, получить иной театральный опыт, отличный от предыдущих посещений театра. Спектакль «Преступление и наказание» вошел в Long List Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска-2017».



В экспозиции также будут представлены макеты к локациям спектакля «Преступление и наказание», созданные художником-постановщиком, трижды лауреатом Государственной премии Бурятии Вадимом Бройко, – миниатюрные комнаты старухи-процентщицы, Катерины Ивановны Мармеладовой и Сони, нумеров Свидригайлова и Пульхерии Александровны. Дополнять выставку будут инсталляции, посвященные творчеству Федора Михайловича Достоевского.



– Наш театр не мог обойти такую знаменательную дату, как 200-летие со дня рождения Достоевского. За свою историю коллектив трижды обращался к творчеству Федора Михайловича, и мы хотим познакомить зрителей с теми спектаклями, которые в разные годы были поставлены на сцене ГРДТ. Они все совершенно разные – по режиссерскому видению, художественному оформлению, актерским составам, – но тем и интересны, – говорит заведующая музеем Лариса Золотухина.



Показы «Преступления и наказания» (12+), приуроченные к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского, пройдут 10, 11, 12 и 17 ноября. На открытии и перед каждым показом для зрителей будет проведена экскурсия по представленной экспозиции. Выставка, над которой работают фотохудожник Александра Данилова, заведующая музеем Лариса Золотухина и помощник художественного руководителя по связям с общественностью Юлия Федосова, продлится до конца ноября.





По информации пресс-службы театра имени Бестужева

