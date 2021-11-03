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В Бурятии открылся сельский центр врача общей практики

В Бурятии открылся сельский центр врача общей практики
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Ремонт, начатый летом, завершается

Центр врача общей практики в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии скоро начнёт принимать пациентов. Капитальный ремонт подходит к концу. Осталось установить оборудование и завершить электромонтажные работы, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

- Мы практически завершили ремонт, который начался 20 июля. Ждём поставку мебели, оснащение. После чего центр врача общей практики начнёт принимать пациентов, — сообщил начальник отдела административно-хозяйственной части Заиграевской центральной районной больницы Андрей Стулев.

Здание площадью 300 квадратных метров вмещает в себя стационар дневного пребывания и отделение скорой помощи.

- Рад, что медицинская инфраструктура развивается не только в Улан-Удэ или райцентрах, но и в сравнительно отдалённых поселениях. Заиграевский район относится к густонаселённым муниципалитетам, поэтому это очень кстати. Важно только попутно решить ключевые вопросы с кадрами. Это сейчас очень актуально, — поделился местный житель.
медицинская помощь

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