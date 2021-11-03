Проверка будет проведена с 3 по 6 ноября
С 3 ноября по 6 ноября в Бурятии будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС, сообщили в министерстве внутренних дел по республики.
Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция республики напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.
Сообщить о правонарушении можно по телефонам дежурной части УГИБДД: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).
На дорогах Бурятии состоится массовая проверка водителей
Общество, Фото:
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