На дорогах Бурятии состоится массовая проверка водителей

Проверка будет проведена с 3 по 6 ноября



С 3 ноября по 6 ноября в Бурятии будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС, сообщили в министерстве внутренних дел по республики.



Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция республики напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



Сообщить о правонарушении можно по телефонам дежурной части УГИБДД: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).

