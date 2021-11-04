На дорогах республики гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике холодная, ветреная погода. В большинстве районов снег, ночью по юго-западу и Прибайкалью, днём по северо-востоку умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура днём -6,-11. На автодорогах гололедица, накаты, заносы.
В Улан-Удэ ночью и утром снег, метель, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-19 м/с. Температура ночью и днём -7,-9, к вечеру понижение до -10,-12.
В Бурятии снежная непогода
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