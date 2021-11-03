В Бурятии зафиксирован свадебный бум среди осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

За две недели в одной колонии отношения узаконили четыре пары



В колонии-поселении при исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск осуждённые мужчина и женщина заключили брак. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Селенгинском районном отделе управления ЗАГСа.



За последние две недели в учреждении – это уже четвёртый случай заключения брака осуждёнными.



- По мнению сотрудников воспитательного отдела колонии, создание семьи несомненно мотивирует к законопослушному образу жизни, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

