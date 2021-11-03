Спектакль театра кукол Бурятии попал в лонг-лист «Золотой Маски»

Он вошёл в список самых заметных спектаклей сезона 2020-2021 гг.



Вчера, 2 ноября, состоялась пресс-конференция XXVIII национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» в онлайн-формате. На ней были объявлены номинанты премии и фестиваля. Всего на «Золотую маску» номинированы 67 театров и 81 спектакль, а также 290 частных номинаций.



Спикерами выступили президент фестиваля «Золотая Маска» Игорь Костолевский, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, председатель экспертного совета драматического театра и театра кукол Татьяна Тихоновец и председатель экспертного совета музыкального театра Дмитрий Ренанский.



Спектакль театра «Ульгэр» «Волшебная лампа Аладдина» (6+) не попал в список номинантов, но вошёл в список самых заметных спектаклей сезона 2020-2021 гг. по мнению экспертного совета российской национальной театральной премия «Золотая Маска».



«Волшебная лампа Аладдина» создана по мотивам одноимённой сказки. Режиссёр-постановщик – Анна Брашинская, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска 2020»; режиссёр – Анатолий Гущин, номинант «Золотой Маски 2020»; композитор – Денис Антонов, художник-постановщик – Юлия Викторова, художник по свету – Юрий Галкин и литературный куратор – Нина Малыгина.



В спектакле задействованы: народный артист республики Жаргал Лодоев, заслуженный артист Бурятии Арсалан Бидагаров и артисты-кукловоды Алдар Хишектуев, Игорь Рубцов и Баярма Бобоева. Об этом сообщает пресс-служба театра «Ульгэр».

