В Агинском завершается строительство спорткомплекса

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

В спортивном объекте предусмотрен зал для борьбы



В административном центре Агинского Бурятского округа практически закончили строительные работы на спортивном комплексе с залом для борьбы. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.



- Здание комплекса построено из металлокаркаса, на фасаде смонтированы цветные архитектурные элементы с бурятским орнаментом. Уже подведены и запущены все инженерные сети: отопление, электрика, вентиляция, водопровод, канализация. Сейчас внутри здания проводят уборку и завозят необходимое оборудование. Скоро, после оформления необходимых документов и передачи объекта в собственность муниципалитета, новый спорткомплекс примет первых спортсменов, – рассказал глава министерства строительства Забайкалья Дмитрий Ватагин.



В новом комплексе можно будет не только полноценно заниматься спортом, но и проводить соревнования различного уровня – в здании предусмотрены трибуны на более 500 посадочных мест. В посёлке Агинское проживает около 150 спортсменов, занимающихся вольной борьбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

