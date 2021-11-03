В спортивном объекте предусмотрен зал для борьбы
В административном центре Агинского Бурятского округа практически закончили строительные работы на спортивном комплексе с залом для борьбы. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.
- Здание комплекса построено из металлокаркаса, на фасаде смонтированы цветные архитектурные элементы с бурятским орнаментом. Уже подведены и запущены все инженерные сети: отопление, электрика, вентиляция, водопровод, канализация. Сейчас внутри здания проводят уборку и завозят необходимое оборудование. Скоро, после оформления необходимых документов и передачи объекта в собственность муниципалитета, новый спорткомплекс примет первых спортсменов, – рассказал глава министерства строительства Забайкалья Дмитрий Ватагин.
В новом комплексе можно будет не только полноценно заниматься спортом, но и проводить соревнования различного уровня – в здании предусмотрены трибуны на более 500 посадочных мест. В посёлке Агинское проживает около 150 спортсменов, занимающихся вольной борьбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Агинском завершается строительство спорткомплекса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявку на участие предприниматели могут отправить до 7 ноября
В спортивном объекте предусмотрен зал для борьбы
Мероприятие было приурочено к юбилею регионального отделения Русского географического общества
Дар Сретенской обители преподнёс митрополит Иосиф
Ветеринарные врачи провели экстренную операцию
Финальная игра состоялась в Саянске
Работы отправят экзаменационной комиссии в штат Карнатака
Они помогут населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией
Изменения коснутся совершеннолетних сирот, имеющих детей
Военнослужащие уже провели пристрелку и обслуживание оружия
Соревнования среди военнослужащих проходят в столице Франции
По мнению экспертов балет стал одним из заметных спектаклей этого сезона
Он вошёл в список самых заметных спектаклей сезона 2020-2021 гг.
Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе
Выставка откроется в Русском драмтеатре