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В Агинском завершается строительство спорткомплекса

В Агинском завершается строительство спорткомплекса
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
В спортивном объекте предусмотрен зал для борьбы

В административном центре Агинского Бурятского округа практически закончили строительные работы на спортивном комплексе с залом для борьбы. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.

- Здание комплекса построено из металлокаркаса, на фасаде смонтированы цветные архитектурные элементы с бурятским орнаментом. Уже подведены и запущены все инженерные сети: отопление, электрика, вентиляция, водопровод, канализация. Сейчас внутри здания проводят уборку и завозят необходимое оборудование. Скоро, после оформления необходимых документов и передачи объекта в собственность муниципалитета, новый спорткомплекс примет первых спортсменов, – рассказал глава министерства строительства Забайкалья Дмитрий Ватагин.

В новом комплексе можно будет не только полноценно заниматься спортом, но и проводить соревнования различного уровня – в здании предусмотрены трибуны на более 500 посадочных мест. В посёлке Агинское проживает около 150 спортсменов, занимающихся вольной борьбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
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