Будут проведены областные чемпионат и первенство
В столице Иркутской области с 13 по 14 ноября пройдут чемпионат и первенство области в честь всероссийского дня самбо. Планируется, что в соревнованиях в спорткомплексе «Авиатор» примут участие сильнейшие борцы из Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Братска, Ангарска, Усть-Кута и других муниципальных образований региона.
– В прошлом году из-за пандемии новой коронавирсуной инфекции в формате соревнований всероссийский день самбо не проводился. В этом году мы планируем провести его с соблюдением всех требований безопасности, без участия зрителей, – отметил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.
В чемпионате и первенстве Иркутской области участвуют юноши и девушки 15-17 лет, юниоры и юниорки 17-19 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше. Среди юношей, юниоров и мужчин проводятся соревнования и по боевому самбо. Спортсмены, занявшие призовые места в своих весовых категориях, будут награждаться медалями и дипломами, а также получают право участия в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа, которые состоятся в декабре в Новосибирске.
Кроме того, в рамках всероссийского дня самбо пройдут соревнования для юношей и девушек 13-14 лет. Среди девушек турнир проводится в следующих весовых категориях: до 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65 и свыше 65 кг. Юноши будут бороться в весовых категориях до 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71 и свыше 71 кг. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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В Иркутске отметят всероссийский день самбо
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