В Бурятию военным поступили новейшие автоматы

Военнослужащие уже провели пристрелку и обслуживание оружия



Партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии. На полигонах военнослужащие провели пристрелку и обслуживание оружия.



- АК-12 калибра 5,45 мм, автомат абсолютно нового уровня разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию. АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского, - сообщает пресс-служба ВВО.



Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооружённых сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.

