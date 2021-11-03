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В Бурятию военным поступили новейшие автоматы

В Бурятию военным поступили новейшие автоматы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военнослужащие уже провели пристрелку и обслуживание оружия

Партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии. На полигонах военнослужащие провели пристрелку и обслуживание оружия.

- АК-12 калибра 5,45 мм, автомат абсолютно нового уровня разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию. АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского, - сообщает пресс-служба ВВО.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооружённых сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.
Бурятия военнослужащие оружие ВВО

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