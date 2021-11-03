В Бурятии дали важное пояснение по допуску в ТРЦ

С 30 октября по 7 ноября в Бурятии вход в торговые центры и многие другие общественные места возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справке о перенесённом в течение полугода заболевании. Эти дни по всей стране объявлены нерабочими.
Отечественная вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») двухкомпонентная. Повторная вакцинация производится через 21 день. В паблике ves_ulan_ude_ подняли проблему, с которой столкнулись горожане, которые поставили пока только первый компонент вакцины. На видео девушка рассказала, как ей отказали в пропуске в торговый центр, поскольку у неё нет QR-кода о вакцинации.
- Первая вакцина была поставлена 19 числа, и нас с первой вакциной не пускают в магазин, - говорит на видео девушка.
В комментариях некоторые пользователи высказали негативное мнение по поводу этих ограничительных мер. Однако многие советуют всё же поставить прививку или же набраться терпения до 7 ноября. «Не пустили да не пустили, стоять, права качать, доказывать, брызгать слюной», «Зачем возмущаться, я не пойму? Не они же сидят и придумывают это все! Им сказали впускать только с куаркодом! Он обычный наёмный сотрудник, который выполняют то, что приказали», «Да чего ломиться в торговые центры! Недельку не ходите туда и всё», - пишут жители Бурятии.
Вопросы о том, пускают ли в ТРЦ и другие общественные места только со справкой о первом компоненте вакцины, также постоянно всплывают в других пабликах и в мессенджерах.
Как выяснилось, привитые только первым компонентом, действительно, не приравниваются к тем, что завершил вакцинацию.
- Вход в общественные места по QR-кодам. А код появляется после завершения вакцинации, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе правительства Бурятии.
Так что вариантом для привитых первым компонентом вакцины остаётся отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Тест должен сделан за 72 часа до посещения желаемого места.
Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что за эти несколько нерабочих дней жители республики стали активно вакцинироваться. По её словам, за первые сутки нерабочей недели привились 5533 жителей республики, что превышает предыдущие показатели на 39,5 %.
Особый порядок доступа в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.