В Бурятии дали важное пояснение по допуску в ТРЦ

Вопросы о том, пускают ли в ТРЦ и другие общественные места только со справкой о первом компоненте вакцины, также постоянно всплывают в других пабликах и в мессенджерах.







Как выяснилось, привитые только первым компонентом, действительно, не приравниваются к тем, что завершил вакцинацию.

