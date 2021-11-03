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В Иркутской области усиливают антиковидные меры

В Иркутской области усиливают антиковидные меры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе

2 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс изменения в указ № 279-уг. Согласно документу, на дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания. Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период в течение четырёх недель (с 3 ноября по 5 декабря 2021 года).

Введён режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет с 3 ноября по 5 декабря 2021 года. В этот период они вправе передвигаться по территории Иркутской области с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением случаев получения услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси) и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и покидать жильё в следующий целях: следования к месту торговли продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, выноса отходов, выгула домашних животных, обращения в пункты вакцинации и за экстренной (неотложной) медицинской помощью, участия в похоронах.

– Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, одиннадцать тысяч находится на амбулаторном лечении, растёт смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации ещё очень далеко. Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодёжь, и дети. По-прежнему в высокой зоне риска старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. До 90% погибших от ковида – это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас, для врачей и всей системы здравоохранения региона, – подчеркнул губернатор.

С 8 ноября граждане, находящиеся на территории Иркутской области (за исключением посетителей пунктов вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и иных развлекательных организаций, организаций торговли непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, сертификат или документ, выданный медицинской организацией, о перенесённом заболевании COVID-19 не более 6 месяцев назад, документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

Требования о наличии указанных документов у посетителей включены в условия осуществления деятельности этих организаций.

С 8 ноября 2021 года вводятся требования об организации проверки наличия и действительности у граждан обязательных документов при посещении всех зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется деятельность, ограниченная указом № 279-уг.

Кроме этого, усилены требования по проведению дезинфекции во всех видах транспорта и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область коронавирус

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