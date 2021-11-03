Балет театра Бурятии вошёл в лонг-лист «Золотой маски»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По мнению экспертов балет стал одним из заметных спектаклей этого сезона



Балет Бурятского театра оперы и балета «Тысяча и одна ночь» (12+) вошёл в лонг-лист «Золотой маски». Он был признан экспертным жюри одним из самых заметных спектаклей музыкального театра сезона 2021-2022 годов.



Для театра это третье признание экспертами престижной российской национальной театральной премии «Золотая маска». В 2020 году балет «Талисман» (12+) в постановке Александра Мишутина был трижды номинирован на «Золотую маску» и представлен экспертному совету в Москве на сцене театра «Геликон-опера». Другой постановкой, заинтересовавшей театральных экспертов, был проект «Бурятские сказки и легенды» (6+), который стал результатом работы первой творческой лаборатории молодых хореографов, проходившей в Бурятском театре оперы и балета в 2019 году. Проект также вошёл в лонг-лист «Золотой маски».



Напомним, что в постановочную группу «Тысячи и одной ночи» вошли Александр Мишутин, Татьяна Муруева, Баярто Дамбаев; художник-постановщик - Алексей Амбаев; художник по костюмам - Татьяна Тышкенова; художник по свету - Владимир Цыбиктаров.



Премьера спектакля состоялась 22 января этого года. В возобновлённой постановке изменения затронули хореографию второго акта, который поменялся полностью и был воссоздан по либретто Максуда и Рустама Ибрагимбековых с сохранением оригинальной партитуры (без купюр и вставок) Фикрета Амирова. В балете более подробно раскрыта сюжетная линия сказок. Кроме того, были обновлены костюмы и декорации. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Справка



Национальная театральная премия «Золотая Маска» –престижная награда в области театрального искусства и настоящая хроника современного российского театра, включающая все основные тренды его развития. Была учреждена в 1994 году союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.



