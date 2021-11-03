Улан-Удэ будет празднично подсвечен пять дней

Решение принято в честь Дня народного единства



В честь Дня народного единства в Улан-Удэ в вечернее и ночное время будет включена вся архитектурная и декоративная подсветка на зданиях, на мостах, в путепроводах.



Подсветка включается вместе с уличным освещением. В первый день подсветка заработает сегодня в 17.35. Работать праздничное освещение будет до 7 ноября включительно, сообщили в комитете городского хозяйства.



С каждым годом количество «подсвеченных» зданий в Улан-Удэ растёт.



За последние три года в вечернее и ночное время теперь красиво освещено здание музея истории города, здание Буркоопсоюза на ул. Ленина, бассейн «Юбилейный» в Загорске, собор Рождества Христова на ул. Боевая, дацан на Верхней Берёзовке и др.

