Решение принято в честь Дня народного единства
В честь Дня народного единства в Улан-Удэ в вечернее и ночное время будет включена вся архитектурная и декоративная подсветка на зданиях, на мостах, в путепроводах.
Подсветка включается вместе с уличным освещением. В первый день подсветка заработает сегодня в 17.35. Работать праздничное освещение будет до 7 ноября включительно, сообщили в комитете городского хозяйства.
С каждым годом количество «подсвеченных» зданий в Улан-Удэ растёт.
За последние три года в вечернее и ночное время теперь красиво освещено здание музея истории города, здание Буркоопсоюза на ул. Ленина, бассейн «Юбилейный» в Загорске, собор Рождества Христова на ул. Боевая, дацан на Верхней Берёзовке и др.
Улан-Удэ будет празднично подсвечен пять дней
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