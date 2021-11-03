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Улан-Удэ будет празднично подсвечен пять дней

Улан-Удэ будет празднично подсвечен пять дней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение принято в честь Дня народного единства

В честь Дня народного единства в Улан-Удэ в вечернее и ночное время будет включена вся архитектурная и декоративная подсветка на зданиях, на мостах, в путепроводах.

Подсветка включается вместе с уличным освещением. В первый день подсветка заработает сегодня в 17.35. Работать праздничное освещение будет до 7 ноября включительно, сообщили в комитете городского хозяйства.

С каждым годом количество «подсвеченных» зданий в Улан-Удэ растёт.

За последние три года в вечернее и ночное время теперь красиво освещено здание музея истории города, здание Буркоопсоюза на ул. Ленина, бассейн «Юбилейный» в Загорске, собор Рождества Христова на ул. Боевая, дацан на Верхней Берёзовке и др.
подсветка День народного единства

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