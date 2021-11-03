В Улан-Удэ завершили работы в сквере «Строителям БАМа»

- Нам осталось доозеленить сквер, чтобы он стал по-настоящему местом притяжения, местом отдыха для местных жителей. Систему водополива мы здесь для этого уже построили, - прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



