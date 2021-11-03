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В Улан-Удэ завершили работы в сквере «Строителям БАМа»

В Улан-Удэ завершили работы в сквере «Строителям БАМа»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Летом в сквере развернули скульптуру

В Улан-Удэ завершилось благоустройство сквера «Строителям Байкало-Амурской магистрали», что находится в микрорайоне Энергетик, сообщили в пресс-службе администрации города.

Впервые в сквере появилось уличное освещение. Здесь установили 20 новых современных опор уличного освещения и привели в порядок четыре существующих.

В 2021 году подрядные организации полностью отремонтировали фонтан и постамент скульптуры, восстановили системы водоснабжения, фильтрации и спуска воды в фонтане, построили два пандуса для маломобильных граждан.

В июне были выполнены работы по развороту скульптуры в сторону сквера, а не школы. Это было сделано, чтобы символизировать выход рабочей молодежи из школы во взрослую жизнь.

Была переложена и по необходимости восстановлена плитка вокруг памятника, создана дополнительная площадка перед скульптурной композицией. Для удобства жителей были построены дополнительные три тротуарных дорожки в новом сквере рядом. Были установлены 10 скамеек и урн. Также в сквере была обустроена система водополива для ранее высаженных в деревьев и кустарников

- Нам осталось доозеленить сквер, чтобы он стал по-настоящему местом притяжения, местом отдыха для местных жителей. Систему водополива мы здесь для этого уже построили, - прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


Скульптурная композиция, посвященная строителям БАМа, была подарена Улан-Удэ московским народным художником, лауреатом Государственной премии РСФСР Олегом Сергеевичем Кирюхиным во время прохождения в Бурятии всероссийской художественной выставки «Мы строим БАМ». Многие годы она украшала сквер у знаменитого на всю республику кинотеатра «Дружба». В настоящее время скульптура с фонтаном стала центральной фигурой в сквере, объединяющем комплекс из детского сада №113 «Капитошка» и школы №57 им. Героя России Алдара Цыденжапова.

14 лет назад в связи с началом строительства Русского драматического театра скульптурная композиция из бронзы московского скульптора Кирюхина «БАМ - Дорога дружбы» была перенесена на новое место - в центр микрорайона Энергетик.


благоустройство сквер

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