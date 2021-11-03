В Бурятии ТОСовцы хотят построить церковь за 3,5 млн

Активисты восстановят церковь, уничтоженную в советские годы



ТОС «Чудомир» села Михайловка Закаменского района Бурятии получил разработанную проектно-сметную документацию на строительство церкви. Прежний храм был уничтожен в советское время.



- Церковь Святого отца Михаила Архангела, построенная в Михайловке в 1894 году, в советское время была уничтожена – разбита колокольня, сожжён иконостас. Члены ТОС «Чудомир» зажглись идеей восстановить православный храм и на протяжении трёх лет готовили территорию, где ранее располагалась церковь, под строительство новой, - сообщается в аккаунте администрации района в Instagram.



По словам председателя ТОС «Чудомир» Галины Злыгостевой, усилиями трёх ТОСов – «Советская-2», «Клубная-1» и «Чудомир», была проведена большая работа: вывезены остатки старого здания, убраны хозяйственные постройки, закуплен пиломатериал, брёвна под столбы и проведено огораживание. На огораживание были направлены средства ТОСа «Чудомир», а на краску и гвозди деньги собрали сами жители села.



Согласно проектно-сметной документации, строительство церкви обойдётся в 3,5 миллиона рублей.



- Сейчас, имея на руках проектно-сметную документацию, мы чётко представляем, как будет выглядеть наша церковь. Когда мы возведём фундамент и люди его увидят, то надеемся, что к реализации нашего благого дела присоединятся остальные, и усилиями всего села, всех земляков, которые проживают в Бурятии и за её пределами, мы сможем наш храм восстановить, - заключила Галина Злыгостева.





