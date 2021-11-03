В Бурятии школьники собрали три бочки мусора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дети провели экологическую акцию



В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии третьеклассники и их классный руководитель провели экологическую акцию «Поможем сохранить природу родного посёлка».



Дети очистили прибрежную зону и дно бассейна (в настоящее время воды в бассейне нет) в местности Плотина в Каменске.



За время акции собрано три бочки мусора. Его вывезут в ближайшее время, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо. 24/7».

