Дети провели экологическую акцию
В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии третьеклассники и их классный руководитель провели экологическую акцию «Поможем сохранить природу родного посёлка».
Дети очистили прибрежную зону и дно бассейна (в настоящее время воды в бассейне нет) в местности Плотина в Каменске.
За время акции собрано три бочки мусора. Его вывезут в ближайшее время, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо. 24/7».
В Бурятии школьники собрали три бочки мусора
Общество, Фото:
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