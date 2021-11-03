Жители Бурятии начали пользоваться «гаражной амнистией»

В рамках «гаражной амнистии» оформлены первые права на землю под гаражами
Первые 13 земельных участков поставлены на государственный кадастровый учёт в Бурятии в рамках «гаражной амнистии». Оформлены права на три участка, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.
«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября 2021 года.
- Амнистия позволяет урегулировать гаражный рынок и деятельность кооперативов законодательно, а также упростит процедуру оформления прав собственности на такие объекты, - пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Бурятии Дорина Хутакова.
Зачастую у гаражных кооперативов и тех, кто возвёл гаражи в индивидуальном порядке отсутствует разрешительная документация (разрешение на ввод в эксплуатацию и на строительство) и землеотводные документы. В таких случаях владельцам гаражей приходилось обращаться в суд, чтобы доказать и зарегистрировать своё право собственности.
Более того, в отдельных гаражных кооперативах само здание гаража, в которых расположены боксы, не прошли техническую инвентаризацию, в связи с чем сведения о таких зданиях не были включены в Единый государственный реестр недвижимости. Этот факт осложнял возможность подготовки технического плана в отношении боксов, поскольку по общему правилу для государственного кадастрового учёта помещения бокса необходимо наличие в реестре сведений о здании, в котором оно расположено.
Для разрешения таких случаев и разработан закон о «гаражной амнистии». Упрощён перечень документов, позволяющих оформить гараж и участок. Также установлено, что все боксы признаются отдельно стоящими зданиями, соответственно могут описываться независимо друг от друга, даже если блокированы общими стенами с другими боксами.
В каком случае можно оформить гараж?
Оформить гараж можно при одновременном соблюдении трёх условий.
Во-первых, он является капитальным и имеет прочную связь с землей.
Во-вторых, он построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть 29 декабря 2004 года.
В-третьих, гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению местного самоуправления. «Гаражная амнистия» не распространяет своё действие на некапитальные гаражи, в том числе гаражи типа «ракушка».
Процедура оформления гаража
Решение о формировании земельного участка (при необходимости) и его бесплатном предоставлении в собственность принимает орган местного самоуправления по месту расположения участка. Начинать оформление необходимо с обращения к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения земельного участка – в случае если земельный участок не стоит на государственном кадастровом учёте, либо в орган местного самоуправления с заявлением о предварительном согласовании предоставления участка – если он учтён в ЕГРН.
Для предоставления участка необходимо собрать необходимый перечень документов (документ об отводе участка, справка о выплате пая или документ о распределении гаражей в кооперативе, либо если таковых нет документы о присоединении к сетям инженерно-технического обслуживания, об оплате коммунальных услуг, либо технический паспорт, выданный БТИ до 2013 года, либо документы об уплате налога). Кадастровые работы в отношении участка и гаража проводятся кадастровыми инженерами за плату.
В итоге администрация сама подаст в Росреестр документы на учёт и регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним и передаст собственнику выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав.
Жители Бурятии начали пользоваться «гаражной амнистией»
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