Соревнования среди военнослужащих проходят в столице Франции
Уроженка Братска, заслуженный мастер спорта России Ирина Долгова заняла второе место на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих, который с 28 октября по 4 ноября проходит в Париже во Франции. Спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов.
Ирина Долгова – участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, чемпионка Европы, победительница четырёх турниров «Мировой серии». Она является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Дзюдоистка из Братска стала призёром чемпионата мира
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