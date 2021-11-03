Дзюдоистка из Братска стала призёром чемпионата мира

Соревнования среди военнослужащих проходят в столице Франции



Уроженка Братска, заслуженный мастер спорта России Ирина Долгова заняла второе место на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих, который с 28 октября по 4 ноября проходит в Париже во Франции. Спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов.



Ирина Долгова – участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, чемпионка Европы, победительница четырёх турниров «Мировой серии». Она является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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