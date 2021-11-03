Улан-удэнец сыграл в сериале ТНТ вместе с Михаилом Пореченковым

По словам Жаргала Бадмацыренова, в сериале его герой совершает первый киношный полёт в космос
8 ноября в 21.00 на ТНТ выйдет новый сезон комедийного сериала «Полярный» (16+) с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника, бывшего бандита из 90-х, который начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навёл в нём порядок. В продолжении сериала Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность. Появится во втором сезоне актёр и режиссёр из Улан-Удэ Жаргал Бадмацыренов, который исполняет роль хулигана Толи.
- Кажется, что хулиганы Коля и Толя – это такие балабановские персонажи, будто из фильма «Жмурки». Может быть, вы и правда на «Жмурки» ориентировались в этом образе?
- Моего Толю я пытался скопировать со своих знакомых времен активной молодости. Это собирательный образ «стремящегося к успеху» пацана.
- Расскажите, в каких проделках будут участвовать Коля и Толя в новом сезоне «Полярного».
- В новом сезоне Толя и Коля напоминают Волка из «Ну, погоди!». Их бьёт током, они прыгают с воздушного шара, противостоят бульдозеру. Толя даже совершает первый киношный полёт в космос, а не вот это вот всё!
- Съёмки проходили все так же в Кировске, или в Москве тоже снимали? Вам, как человеку из другого часового пояса это, наверное, непросто давалось. Или привыкли?
- Перелёты для меня — это стресс, и виной всему – аэрофобия. Поэтому перелёты в Кировск и в Москву утомляли. Но чем чаще летаешь, тем меньше стресса.
- В первой же серии Толя, Коля и мэр оказываются в центре «огненного перфоманса» во время пожара в сарае. Расскажите, как снималась эта сцена и были ли ещё какие-то такие экшн-съёмки во втором сезоне? Что вам как актеру нравится больше: подобные моменты или просто диалоги?
- Сцену с огненным перфомансом снимали без моего участия. Мы просто отыгрывали, что в кадре что-то горит, а саму сцену сняли отдельно. За что я очень благодарен режиссёру.
- Расскажите, как ваша жизнь изменилась после выхода в эфир «Маньячелло» (16+)? Как сериал приняли в Иркутске, в Улан-Удэ?
- После выхода в эфир «Маньячелло» меня завалили сценариями на подобную тему. Даже немного страшновато было. В Улан-Удэ сериал приняли по-разному. Молодёжи он понравился, а телевизионной аудитории тема показалась слишком неформальной. Но на это «Маньячелло» и был рассчитан! Его тема провокационная, яркая! По-другому ноунеймам Москву не зацепить!
- Не думаете о втором сезоне? Или, может быть, снимаете что-то новое?
О втором сезоне думаем, но это решение зависит от продюсеров. Сейчас всё находится на стадии переговоров. Если честно хочется сделать что-то совершенно другое, но такое же непредсказуемое!
Улан-удэнец сыграл в сериале ТНТ вместе с Михаилом Пореченковым
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