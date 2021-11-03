Улан-удэнец сыграл в сериале ТНТ вместе с Михаилом Пореченковым

8 ноября в 21.00 на ТНТ выйдет новый сезон комедийного сериала «Полярный» (16+) с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника, бывшего бандита из 90-х, который начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навёл в нём порядок. В продолжении сериала Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность. Появится во втором сезоне актёр и режиссёр из Улан-Удэ Жаргал Бадмацыренов, который исполняет роль хулигана Толи.- Моего Толю я пытался скопировать со своих знакомых времен активной молодости. Это собирательный образ «стремящегося к успеху» пацана.- В новом сезоне Толя и Коля напоминают Волка из «Ну, погоди!». Их бьёт током, они прыгают с воздушного шара, противостоят бульдозеру. Толя даже совершает первый киношный полёт в космос, а не вот это вот всё!- Перелёты для меня — это стресс, и виной всему – аэрофобия. Поэтому перелёты в Кировск и в Москву утомляли. Но чем чаще летаешь, тем меньше стресса.- Сцену с огненным перфомансом снимали без моего участия. Мы просто отыгрывали, что в кадре что-то горит, а саму сцену сняли отдельно. За что я очень благодарен режиссёру.- После выхода в эфир «Маньячелло» меня завалили сценариями на подобную тему. Даже немного страшновато было. В Улан-Удэ сериал приняли по-разному. Молодёжи он понравился, а телевизионной аудитории тема показалась слишком неформальной. Но на это «Маньячелло» и был рассчитан! Его тема провокационная, яркая! По-другому ноунеймам Москву не зацепить!О втором сезоне думаем, но это решение зависит от продюсеров. Сейчас всё находится на стадии переговоров. Если честно хочется сделать что-то совершенно другое, но такое же непредсказуемое!