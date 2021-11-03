В Улан-Удэ водителю незаконно отказали в приёме на работу

Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей



Улан-удэнец хотел устроиться водителем в торговую организацию. Однако ему отказали в приёме на работу ввиду отсутствия у него карты водителя для тахографа. Мужчина обратился в прокуратуру.



В отношении юридического лица возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства.



Организации назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

