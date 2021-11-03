Трамваи будут ездить по расписанию рабочего дня
В Бурятии, как и по всей стране, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. В связи с этим движение трамваев было спланировано согласно субботнему расписанию. С 30 октября по 2 ноября на линию выходило 42 единицы.
- Стоит отметить, что данный показатель больше прежнего, так как ранее до открытия двух новых маршрутов по будням на линию выходило 40 единиц, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
С 3 ноября выпуск на линию будет как в рабочий день - 48 вагонов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели горожане возмутились сократившемуся числу общественного транспорта. Автобусы и трамваи ездили по расписанию выходного дня. Однако многие улан-удэнцы по-прежнему продолжили ходить на работу в прежнем режиме, а сократившееся число транспорта привело к переполненным салонам общественного транспорта. После многочисленных возмущённых комментариев горожан городские власти решили вернуть работу трамваев и автобусов в прежний рабочий график.
В Улан-Удэ увеличили выпуск трамваев на линию
Общество, Фото:
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