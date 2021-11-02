Общественным инспектором может стать любой желающий
Инспекторы по охране окружающей среды помогают лесникам в государственном экологическом надзоре, в том числе выявляют незаконные рубки и другие нарушения лесного законодательства. Таких добровольцев уже более 600.
С помощью фото и видео неравнодушные жители Бурятии фиксируют нарушения в области охраны окружающей среды и направляют их в Республиканское агентство лесного хозяйства. С начала года общественные инспекторы выявили 16 нарушений лесного законодательства, в том числе семь незаконных рубок леса.
Кроме того, в районах Бурятии инспекторы по охране окружающей среды проводят профилактическую и разъяснительную работу с детьми и взрослыми.
Чтобы стать общественным инспектором, необходимо подать заявление в произвольной форме на электронный адрес alhalhrb@govrb.ru, где нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, контактные данные и согласие на обработку персональных данных. К заявлению прилагаются две фотографии размером 3 x 4 см., копия паспорта, и диплома или аттестата.
Специально созданная комиссия проведет с кандидатами собеседование на знание основ экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Успешно прошедшие его получат удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды.
В Бурятии более 600 добровольцев помогают охранять лес
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике были выбраны лучшие «тимирязевцы» и учебно-опытные участки
Мальчиков назвали Егор и Максим
Спортсменки заняли второе место
Финал состоялся 31 октября в театре оперы и балета
Бестужевцы выступили на международном большом детском фестивале
Победители районного этапа конкурса представят районы на республиканском уровне
В новом комедийном сериале поднимут вопрос гендерных стереотипов
Школьники вышли на главную улицу села Орлик
Проголосовать за чартерную программу можно до 8 ноября
Спортсменкам требуется более 700 тысяч рублей
Берег реки Кудун был очищен за пару часов
Пользователи остались в восторге от исполнения
Пассажиропоток поручено проверить на всем общественном транспорте
Тамир Галсанов теперь представляет сборную Сербии
Большинству пользователей шуточная затея горожанина не понравилась