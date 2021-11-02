В Бурятии более 600 добровольцев помогают охранять лес

Общественным инспектором может стать любой желающий



Инспекторы по охране окружающей среды помогают лесникам в государственном экологическом надзоре, в том числе выявляют незаконные рубки и другие нарушения лесного законодательства. Таких добровольцев уже более 600.



С помощью фото и видео неравнодушные жители Бурятии фиксируют нарушения в области охраны окружающей среды и направляют их в Республиканское агентство лесного хозяйства. С начала года общественные инспекторы выявили 16 нарушений лесного законодательства, в том числе семь незаконных рубок леса.



Кроме того, в районах Бурятии инспекторы по охране окружающей среды проводят профилактическую и разъяснительную работу с детьми и взрослыми.



Чтобы стать общественным инспектором, необходимо подать заявление в произвольной форме на электронный адрес alhalhrb@govrb.ru, где нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, контактные данные и согласие на обработку персональных данных. К заявлению прилагаются две фотографии размером 3 x 4 см., копия паспорта, и диплома или аттестата.



Специально созданная комиссия проведет с кандидатами собеседование на знание основ экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Успешно прошедшие его получат удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды.





