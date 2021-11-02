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Двор жителя Улан-Удэ топит после прошедшего ремонта дороги

Двор жителя Улан-Удэ топит после прошедшего ремонта дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вода со всей Шишковки стекает теперь прямо на дорогу и попадает в частный двор

Несколько месяцев житель Улан-Удэ ждёт помощи от городских властей. После ремонта автодороги без установки ливневой канализации его двор на улице Левченко постоянно топит. Народный фронт в Бурятии направил запрос в прокуратуру Железнодорожного района города, которая подтвердила нарушения, возникшие при ремонте дороги.

- В частности, прокурорская проверка установила, что из-за некачественной укладки асфальта подрядной организацией в проезде по улицу Левченко, 44 не обеспечено наличие предусмотренного проектной документацией уклона, необходимого для отвода ливневых вод. В адрес подрядчика было внесено представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении, тем временем житель дома все ещё ждёт помощи, - сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Улица Левченко неподалеку от железнодорожного вокзала Улан-Удэ - одна из самых оживлённых.

- До ремонта дороги, который начался в мае 2020 года, заявитель не имел претензий к городским властям. Но из-за непродуманной работы подрядчика вода со всего микрорайона Шишковка стекает прямо на дорогу и попадает во двор мужчины. По его словам, когда асфальт только начинали класть, он просил огородить валиком заезд к дому с дороги, тем самым предусмотрев препятствие, чтобы вода не текла во двор. Но подрядчик делать ничего не стал, - продолжили в ОНФ.

- Уровень дороги подняли, ливневку не установили, дополнительные действия не произвели. В итоге вода после дождей затекает во двор. Из-за этого ни выйти, ни зайти на частную территорию невозможно, приходится своими силами подкладывать песок, доски и все, что найдется. На обращения пострадавшего ни заказчик работ, ни подрядчики никак не реагировали», - добавили также здесь.

Ещё в мае этого года активисты Народного фронта написали обращение в комитет по строительству администрации Улан-Удэ с просьбой решить проблему, но ответа, по их словам, так и не дождались. Затем был запрос в «Улан-Удэстройзаказчик», где пообещали помочь до 10 июля. Но после этого срок сдвинулся на месяц. В августе общественники направили обращение в прокуратуру Железнодорожного района города.

- В данной ситуации мы видим ошибки, связанные не только с ремонтом дорог, но и другими объектами городской инфраструктуры, когда при строительстве новых объектов нарушаются права граждан и не учитывается их мнение. Кроме этого, «хромает» строительный контроль на объектах и недостаточная требовательность заказчика работ к подрядным организациям. В данной ситуации мы намерены довести дело до конца, добившись устранения нарушений, - прокомментировал эксперт тематической площадки Народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии Вадим Захаров.
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