Чартерная программа в Бурятию участвует в премии журнала «Сноб»

Проголосовать за чартерную программу можно до 8 ноября
«Чартерная программа из Москвы и Екатеринбурга. Полёты в Буддистскую Россию» участвует в премии журнала «Сноб» (18+) «Сделано в России».
В 2021 году состоится 10-ая юбилейная премия «Сделано в России». Премия учреждена медиапроектом «Сноб» в 2012 году. В десятый раз редакция, члены клуба и читатели журнала «Сноба» выберут проекты, которые расширяют наше представление о том, чем живёт Россия и кто нас в ней вдохновляет. Ежегодно премия отмечает лучшие достижения за год, которые расширяют представление о том, чем живёт наша страна, – людей и проекты, подлинных героев, за которых говорят их дела и поступки. Всего в премии десять номинаций.
- Впервые за всю историю премии одной из них станет новая номинация «Путешествия. По России с любовью», стратегическим партнёром которой является Федеральное агентство по туризму. Здесь участвуют проекты, благодаря которым многие россияне отправились в этом году путешествовать по России, заново открывая для себя родную страну, - сообщают в минтуризма Бурятии.
По результатам голосования читателей и работы редакции вместе с экспертным советом 21 сентября был сформирован шорт-лист из 5 претендентов – интереснейших маршрутов-новинок 2021 года, куда входит чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга. Зимняя чартерная программа из Москвы и Екатеринбурга стартовала 7 февраля 2021 года, более 1500 туристов познакомились с красотами зимнего Байкала и самобытной культурой Бурятии.
- Загадочная республика на границе с Монголией — это причудливый микс буддизма, шаманизма и старообрядчества, гигантская голова Ленина в центре Улан-Удэ и, конечно, Байкал. Благодаря чартерной программе на озеро можно взглянуть с непривычной стороны — в отличие от популярного иркутского берега, бурятский до недавнего времени был не слишком освоен туристами. И совершенно зря, - пишет редакция «Сноб» о Бурятии.
Проголосовать за чартерную программу в Бурятию можно до 8 ноября на сайте издания во вкладке «Сделано в России». Принять участие в голосовании может любой желающий. 10 ноября состоится церемония награждения лучших проектов.
Чартерная программа в Бурятию участвует в премии журнала «Сноб»
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