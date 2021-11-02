Ослабшего косулёнка нашли в середине лета
Детёныш дикого оленя живёт в одном из хозяйств Могочинского района Забайкальского края. Косулёнок появился в хозяйстве Алексея Бянкина несколько месяцев назад. Мужчина нашёл животное в лесу и забрал домой. Об этом рассказала начальник ветеринарной станции Любовь Мухина, проводившая плановые ветмероприятия в хозяйстве.
В середине лета мужчина обнаружил маленького косулёнка. Он было напуган и ослаблен. Алексей забрал детёныша, начал за ним ухаживать, и дикий зверь прижился.
В небольшом хозяйстве косулёнок живёт отдельно. Животное подпускает к себе только владельца хозяйства, а посторонних людей сторонится, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
- Косулёнок чувствует себя хорошо. У него есть проблемы с нижней челюстью, но на здоровье это не влияет, - добавила Любовь Мухина, проведя клинический осмотр дикого животного.
В забайкальском хозяйстве живёт детёныш дикого оленя
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