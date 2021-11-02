В Бичурском районе Бурятии родилась первая двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Мальчиков назвали Егор и Максим



29 октября в районном отделе ЗАГС Бичурского района Бурятии прошло вручение свидетельств о рождении малышей-двойняшек. Примечательно что это была первая регистрация двойни в текущем году.



В семье у Александра и Евгении родились двое мальчиков. Малышей назвали Егор и Максим.



Сотрудники отдела поздравили семью с радостным событием и пожелали достатка, чудесного настроения и семейного уюта в доме; а крохам – активно расти и развиваться. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

